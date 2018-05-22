Что ждет зрителей на международном летнем фестивале искусств "Точка доступа"

Фестиваль стартовал в июне в Петербурге, но основной массив мероприятий запланирован на июль. Piter.TV изучил программу.

В июне в Петербурге стартовал уже седьмой сезон Международного Летнего фестиваля искусств "Точка доступа". Крупный форум российского сайт-специфического и иммерсивного искусства призван исследовать новые театральные форматы и предлагать зрителю новый опыт их восприятия. Участниками становятся российские и зарубежные режиссеры, которые осваивают далекие от театра локации и знакомят зрителей с прогрессивным и актуальным искусством.

Несмотря на то, что некоторые мероприятия уже состоялись, на июль организаторы подготовили насыщенную программу из пяти блоков – основного, просветительского, свободного, лаборатории и проектов друзей фестиваля. Piter.TV изучил ее, чтобы поделиться анонсами самых интересных событий.

Основная программа

В этом блоке выступят Пётр Куркин с иммерсивным спектаклем, возвращающим зрителей в школьные годы, театр Karlsson Haus с кукольной постановкой о поэзии повседневности, Илья Мощицкий со спектаклем-путешествием "Бегуны", придуманному по роману Ольги Токарчук. Также в этом блоке встретятся два документальных проекта: о Северной Корее и популярной музыке и о женщинах "Ленфильма".

Свободная программа

Этот блок удивит необычными форматами постановок: будет и онлайн-игра про толерантность, и спектакль-playbook для одного зрителя, и спектакль-конструктор, в основе которого – взаимодействие зрителей и загадочной посылки. Спектали придуманы Анастасией Киреевой и Никитой Альтманом, Полиной Кардымон и Элиной Куликовой, группой United Solitude UnLtd. Удивят гостей также постановка, сыгранная роботами, аудиоспектакль и музыкальный медиаспектакль.

Просветительская программа

В нее войдут онлайн-лекции от российских и зарубежных экспертов, знаюших всё о перформансах в теории и на практике. В этом году данный блок посвятили истории и современности перформанса и надеются ответить на вопрос "Что вообще происходит?" для тех, кто запутался в театральных процессах сегодняшнего дня. Спикеров пока не объявили.

Проекты друзей фестиваля

В компании "Точки доступа" оказались театры и художники со всей России. Знакомая петербуржцам арт-группа "Явь" представит свое мобильное приложение, которое позволяет посмотреть на уничтоженный стрит-арт, фонд "Четверг" – оперу об обратной стороне родительства, Роман Столяр – онлайн-выступление, в котором десять случайных зрителей станут участниками хора в профессиональной команде музыкантов. Встретится зрителям и необычная перформативная онлайн-анкета, которая станет единственным безмолвным героем постановки. В ее основе – вопрос "Вы робот?", который часто встречается на просторах интернета.

Начало основного потока спектаклей запланировано на 8 и 9 июля, заканчиваться программа будет 24 июля. Примечательно, что некоторые онлайн-постановки повторят несколько дней подряд, чтобы в них могли поучаствовать больше зрителей.

События будут проходить как на онлайн-площадках, в Telegram и в Zoom, так и вживую, например, в "Севкабель Порте" или Приморском парке Победы. Программа "Лаборатория", которую мы упомянули в начале, пройдет офлайн в Ивангороде. Ее состав предлагаем взглянуть по ссылке.

Фото: tochkadostupa.spb.ru; ВКонтакте / Точка доступа | Летний фестиваль искусств, Катерина Соловьева