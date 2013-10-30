В Ленобласти 25 февраля ожидаются мокрый снег и дождь

Днём 25 февраля 0...+5, на востоке местами до -2 градусов.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС, 25 февраля на территории региона ожидается облачная погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 25 февраля на западе небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег и дождь, на востоке сильный снег, днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах туман, слабый гололед. Ветер ночью южный, переходящий утром, днем к западному 5-10 м/с. Ночью температура воздуха на западе -4...+1, на востоке -5...-10 градусов.

Днём 25 февраля 0...+5, на востоке местами до -2 градусов. На дорогах гололедица, сложная обстановка.

В четверг в Петербурге потеплеет до +4.

Фото: Piter.tv