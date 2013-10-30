В четверг в Петербурге потеплеет до +4

Возможно усиление ветра.

В четверг, 25 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет осадки в виде дождя, которые продолжатся днем. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

По прогнозу синоптиков, 25 февраля возможно усиление ветра. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +1 градуса. Днем потеплеет до +2…+4. На дорогах возможно образование гололедицы. Атмосферное давление будет понижаться и составит 750 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что более 33 сантиметров снега выпало в Петербурге за праздники.

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