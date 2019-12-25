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Более 33 сантиметров снега выпало в Петербурге за праздники
Сегодня, 10:57
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Alena_Zinovieva

Более 33 сантиметров снега выпало в Петербурге за праздники

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Минувшей ночью в городе работали 1247 уборочных машин и 307 дворников.

В Петербурге за праздничные выходные выпало более 33 сантиметров осадков. В целом за неделю, с 15 по 23 февраля, высота выпавших осадков превысила 40 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

Минувшей ночью дороги и улицы города очищали 1247 уборочных машин и 307 дворников. Собранные снежные массы направили в пункты приема "Водоканала". За последние 9 дней туда поступило 111 тысяч "кубов" снега. За неделю на дороги и тротуары высыпали более 22,5 тысяч тонн песко-соляной смеси.

Утром 24 февраля в городе работают 1163 единицы техники и 1228 дворников. В садах и парках трудятся еще 114 машин и 628 работников.

Ранее мы писали, что оттепель и мокрый снег ожидаются в Петербурге 24 февраля.

Фото: gov.spb.ru

Теги: снег, уборка города
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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