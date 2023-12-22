В Ленобласти 13 апреля столбики термометров днем покажут +15 градусов

Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

В Ленобласти 13 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков, вечером пройдет небольшой дождь на западе. Утром обещают туман. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ночью подует западный, юго-западный ветер. Днем ожидается юго-западный, южный ветер 3-8 м/с.

В темное время суток столбики термометров покажут -2...+3 градуса. Днем воздух прогреется +10...+15 градусов. У водоемов температура воздуха составит максимум +7 градусов.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы писали, что в Ленобласти пройдут взрывные работы.

Фото: Piter.tv