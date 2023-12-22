В Ленобласти 13 апреля столбики термометров днем покажут +15 градусов

В Ленобласти 13 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков, вечером пройдет небольшой дождь на западе. Утром обещают туман. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Ночью подует западный, юго-западный ветер. Днем ожидается юго-западный, южный ветер 3-8 м/с.
В темное время суток столбики термометров покажут -2...+3 градуса. Днем воздух прогреется +10...+15 градусов. У водоемов температура воздуха составит максимум +7 градусов.
Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Атмосферное давление будет понижаться.
Ранее мы писали, что в Ленобласти пройдут взрывные работы.
Фото: Piter.tv
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