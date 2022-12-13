В Ленобласти 24 января ожидаются снег и гололёд

Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, местами до -12, днём 0...-5 градусов.

Во вторник, 24 января, в Ленинградской области ожидается облачная погода, стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами пройдёт небольшой снег, утром и днём в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Днём местами слабый гололёд. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, местами до -12, днём 0...-5 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

За прошлую неделю от снега и наледи очищено 86 тысяч километров дорог в Ленобласти.

Фото: pxhere.com; МЧС