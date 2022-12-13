За прошлую неделю от снега и наледи очищено 86 тысяч километров дорог в Ленобласти

Параллельно с этим дорожники начали ремонт деформаций покрытия, вызванных сильным перепадом температур.

Обработку территорий противогололедными материалами и уборку снега обсудили на еженедельном совещании в правительстве Ленинградской области. Ежедневно на этих работах задействуют от 1386 до 1400 единиц техники и от 3467 до 5000 сотрудников. Общий процент убранных и обработанных территорий составляет от 86% до 94%. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

За прошлую неделю от снега и наледи очищено 86 тысяч километров региональных дорог и 53 тысячи километров обочин. Параллельно с этим дорожники начали ремонт деформаций покрытия, вызванных сильным перепадом температур.

Для водителей работает круглосуточная горячая телефонная линия, где можно оставлять свои заявки – 8-812-251042-84. Они оперативно передаются для выполнения в обслуживающие организации. Также работает телеграмм-канал – https://t.me/dorogi_47.

Фото: администрация Ленобласти