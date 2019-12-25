В Ленобласти 24 мая ожидаются дожди и до +24 градусов

Ночью в отдельных районах возможен туман.

В Ленинградской области в субботу, 24 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами в регионе пройдут кратковременные дожди, ливни, грозы. Ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днем восточный, юго-восточный 4-9 м/с, при грозе местами порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днём +19...+24 градуса, местами на западе области до +15 градусов, на востоке местами до +28 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днём – понижаться.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 24 мая в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, при грозе порывы ветра до 15 м/с.

Фото: unsplash (Joshua Hoehne)