МЧС: в Петербурге 24 мая ожидаются грозы

При грозе порывы ветра до 15 м/с.

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает жителей и гостей Северной столицы об ухудшении погоды в субботу.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 24 мая в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, при грозе порывы ветра до 15 м/с.

При усилении ветра:

– уберите хозяйственные вещи с балкона, закройте окна.

– машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций.

– находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

– избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv