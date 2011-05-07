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МЧС: в Петербурге 24 мая ожидаются грозы
Сегодня, 13:46
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МЧС: в Петербурге 24 мая ожидаются грозы

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При грозе порывы ветра до 15 м/с. 

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает жителей и гостей Северной столицы об ухудшении погоды в субботу.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 24 мая в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, при грозе порывы ветра до 15 м/с. 

При усилении ветра:

 – уберите хозяйственные вещи с балкона, закройте окна.

 – машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций.

 – находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

 – избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

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Фото: Piter.tv

Теги: погода
Категории: Лента новостей,

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