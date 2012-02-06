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В Ленобласти 24 июля воздух прогреется до +29 градусов
Сегодня, 15:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 24 июля воздух прогреется до +29 градусов

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Ожидается без осадков.

В Ленинградской области в середине рабочей недели ожидается жаркая погода и переменная облачность. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В среду, 24 июля, ожидается без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2-5 м/с, днем 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, местами до +18, днем +24...+29 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться.

Ранее Колесов предупреждал о предстоящей жаре в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети); МЧС

Теги: июль, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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