Колесов сообщил о предстоящей жаре в Петербурге

Антициклон начнет усиливаться с северо-востока Ленобласти, и уже завтра, 22 июля, осадков быть не должно.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил о том, что на следующей неделе погода в городе на Неве станет лучше.

Циклон медленно отходит на юг к Псковской области, и нам остается продержаться день, а там антициклон, сухо и даже, наверное, жарко. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

В воскресенье, 21 июля, местами ожидаются дожди, отдельные ливни и грозы. Антициклон начнет усиливаться с северо-востока Ленобласти, и уже завтра, 22 июля, осадков быть не должно.

На неделе будет сухо и очень тепло, преимущественно с восточным ветром. Однако к следующим выходным могут появиться кратковременные дожди.

Фон температуры хорошо виден на графике, могу даже не указывать, хочу только отметить, что нагревать воздух солнце будет, воздушная масса над нами хотя и теплая, но не тропическая, антициклон-то с севера приходит. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Фото: Piter.TV; Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге