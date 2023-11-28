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В Петербурге 21 июля пройдут кратковременные дожди
Сегодня, 9:02
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В Петербурге 21 июля пройдут кратковременные дожди

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Температура воздуха +21…+23 градуса, в Ленобласти +20…+25 градусов.

В Петербурге в воскресенье, 21 июля, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус. 

Город на Неве сегодня продолжит находиться под влиянием периферии циклона, медленно уходящего в Центр Европейской России. Он сохранит облачную с прояснениями погоду, местами отметится кратковременными дождями и грозами.

Температура воздуха +21…+23 градуса, в Ленобласти +20…+25 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 758 миллиметров рт. ст., что немного ниже нормы.

Фото: Piter.TV

Теги: дожди и грозы, погода в петербурге
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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