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В Ленобласти 24 июля ожидаются кратковременные дожди
Сегодня, 15:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 24 июля ожидаются кратковременные дожди

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Воздух прогреется до +24 градусов.

В Ленобласти в первый выходной день местами пройдет кратковременный дождь, а воздух прогреется до +24 градусов. Об этом сообщили специалисты МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 

В субботу, 24 июля, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер ночью северный, северо-западный 3-8 м/с, днем северо-западный, западный 5-10 м/с.

Ночью будет прохладно, +4..+9 градусов, днем +19..+24 градуса.

Синоптики спрогнозировали возвращение жаркой погоды в Ленобласть.

Фото: pexels

Теги: июль, лето, погода
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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