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Синоптики спрогнозировали возвращение жаркой погоды в Ленобласть
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Синоптики спрогнозировали возвращение жаркой погоды в Ленобласть

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Эксперты метеоцентра "Фобос" рассказали о жарких последствиях холодного фронта.

23 июля специалисты метеоцентра "Фобос" спрогнозировали возвращение в Ленинградскую область жаркой погоды со среднесуточными показателями, превышающими климатическую норму. Из материала, основанного на анализе метеорологических условий, в частности - разделившегося атмосферного фронта - следует, что уже в скором времени в Ленобласти снова температура поднимется до +30 градусов. 

Причиной этого эксперты называют тот самый холодный фронт, пришедший из Европы, где им были вызваны сильнейшие наводнения. В Ленинградскую область циклон принес ощутимое похолодание и сильный ветер с дождями и грозами, но стихийных бедствий не вызвал, хотя в Мурманской области даже выпал снег. 

В итоге холодный фронт спровоцировал усиление очага высокого давления: облака в его зоне испарятся, что приведет к прогреванию воздуха. Уже ко вторнику столбики термометров поднимутся до +25...+30 градусов в Ленинградской области. В среднем температура поднимется на четыре градуса выше нормы и закрепится на этом уровне. 

Ранее ученые выяснили, как облака влияют на глобальное потепление. 

Фото: Pexels

Теги: жара и холод, метеоцентр фобос, прогноза погоды, синоптики ленобласти, холодный фронт, циклон
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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