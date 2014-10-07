В Ленобласть вернутся дожди и грозы 23 мая

Небо затянет облаками. Температура воздуха поднимется до +12...+17 градусов. Местами будет теплее.

В Ленинградской области 23 мая, в воскресенье, синоптики обещают плохую погоду. Пройдут дожди, в некоторых районах ливни, прогремят громовые раскаты. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в Ленобласти пройдут небольшие дожди. Но днем они усилятся. Подует южный, юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Во второй половине дня поднимется северо-западный ветер. Его порывы будут достигать 7-12 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит +6...+11 градусов, но днем столбики термометров покажут +12...+17 градусов, а в отдельных районах даже +20.

Атмосферное давление будет мало меняться, утром и днем понизится.

Ранее на Piter.tv сообщили, что выходные в Петербурге будут дождливыми и прохладными.

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