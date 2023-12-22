В Ленобласти 23 марта будет ветрено и дождливо

Днём +3...+8 градусов.

В Ленинградской области в первый выходной день ожидается пасмурная погода, рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 23 марта ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, днём в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, утром и днём местами порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днём +3...+8 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днём повышаться.

В Петербурге 23 марта объявили "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра.

Фото: unsplash; МЧС