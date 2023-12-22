В Петербурге 23 марта объявили "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра

В прибрежных районах ожидаются порывы юго-западного и западного ветра 15 метров в секунду.

В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом жителей и гостей Петербурга предупредили в Смольном.

По информации Росгидрометцентра, с пяти утра до полудня 23 марта на территории Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности в связи с ветреной погодой. В прибрежных районах ожидаются порывы юго-западного и западного ветра 15 метров в секунду.

Городское правительство просит водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте из-за высокого риска ДТП. Пешеходам также следует проявлять осторожность.

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Фото: Piter.tv