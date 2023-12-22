В Ленобласти 26 января будет морозно и облачно

Днем жителям обещают небольшой снегопад.

В пятницу, 26 января, в Ленинградскую область вернутся морозы. Ночью похолодает до -3...-8 градусов. Местами подморозит до -13 градусов. Днем температура воздуха составит -2...-7 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Синоптики обещают облачную погоду. Но иногда на небе будет светить редкое зимнее солнце. Днем пройдет небольшой снег.

В темное время суток подует северный, северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Днем обещают переменный слабый ветер.

На дорогах будет скользко. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится.

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Фото: Piter.tv