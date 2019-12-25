Ночью 20 февраля в Ленобласти ожидается до -23 и туман

В Ленинградской области в четверг, 20 февраля, ожидается переменная облачность. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Местами пройдёт небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер западный, юго-западный ночью 1-5 м/с, днем 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью -10...-15 градусов, местами -18...-23, днем -2...-7 градусов, местами до -10. На дорогах местами гололедица.
Ранее стало известно, что Петербург ждут солнечные дни и ночные заморозки.
Фото: unsplash (Kate Shashina); МЧС
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