Петербург ждут солнечные дни и ночные заморозки

С пятницы, как и прогнозировалось, начнётся общее потепление.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о сложных изменениях температуры, которые наблюдаются в городе вторую ночь подряд. Ночью столбики термометров дважды опускались до -10…-9 градусов, а затем поднимались до -5…-6 градусов.

По словам специалиста, такие колебания связаны с облачностью, прояснениями, сменой направления ветра и влиянием Ладожского озера. После прохождения атмосферного фронта небо прояснилось, и температура понизилась, но затем Ладога вновь принесла облака и снег.

Сегодня в Петербурге ожидается солнечная погода. Днём воздух прогреется до -4 градусов. Ветер северо-западный, на Карельском перешейке температура опустится до -10 градусов, что может повлиять и на погоду в городе.

Атмосферное давление продолжает расти и достигнет 1030-1032 гПа (774 мм рт. ст.), поэтому завтрашний день также будет солнечным. Однако ночью температура в Петербурге может опуститься до -10 градусов и ниже. Днём станет заметно теплее — до -2 градусов.

С пятницы, как и прогнозировалось, начнётся общее потепление. В течение суток температура будет колебаться от 0 до -5 градусов, ожидается облачная погода с небольшими осадками.

Фото: Piter.tv