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Среда в Ленобласти будет дождливой и теплой
Сегодня, 14:50
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Среда в Ленобласти будет дождливой и теплой

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Утром и днем в отдельных районах слабый туман.

В Ленобласти 24 января ожидается дождь с мокрым снегом. В регионе обещают преимущественно облачную погоду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Утром и днем в отдельных районах слабый туман. Столбики термометров покажут до +4 градусов. Ночью подует юго-западный, южный ветер со скоростью 7-12 м/с, днем 5-10 м/с.

Атмосферное давление будет слабо понижаться. На дорогах будет скользко.

Холода вернутся в Петербург и Ленобласть только 25 января. До этого в регионах будет сыро и тепло.

Фото: Unsplash

Теги: климат, мчс, погода ленобласть, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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