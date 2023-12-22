Среда в Ленобласти будет дождливой и теплой

В Ленобласти 24 января ожидается дождь с мокрым снегом. В регионе обещают преимущественно облачную погоду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.
Утром и днем в отдельных районах слабый туман. Столбики термометров покажут до +4 градусов. Ночью подует юго-западный, южный ветер со скоростью 7-12 м/с, днем 5-10 м/с.
Атмосферное давление будет слабо понижаться. На дорогах будет скользко.
Холода вернутся в Петербург и Ленобласть только 25 января. До этого в регионах будет сыро и тепло.
Фото: Unsplash
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