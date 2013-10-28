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В Ленобласть 3 ноября придут дожди
Сегодня, 14:54
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В Ленобласть 3 ноября придут дожди

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Днем воздух прогреется до +5…+10 градусов.

В Ленобласти 3 ноября будет облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС России со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до +5…+10 градусов. Жителям области стоит ожидать южный, юго-западный ветер с порывами до 7-12 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Тем времени в Петербург возвращаются дожди. Днем воздух в Петербурге прогреется до +6…+8 градусов.

Фото: pexels.com

Теги: ленобласть, погода
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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