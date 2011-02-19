Днем воздух в городе прогреется до +6…+8 градусов.

В Петербург 3 ноября вернутся дожди. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

"На погоду окажет влияние атмосферный фронт с запада. Его облачная гряда закроет небо плотной пеленой, местами пройдут небольшие дожди и станет ветрено".

Днем воздух в Петербурге прогреется до +6…+8 градусов. Петербуржцы проведут среду в компании юго-восточного ветра, порывы которого достигнут 5-10 м/c. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст.

Ранее Piter.TV изучил, как менялась среднесуточная температура в Петербурге за последние три года.

Фото: pexels.com