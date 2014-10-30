Туман и дожди ожидаются в Ленобласти 1 ноября

Днем температурные значения достигнут отметки от +3 до +8 градусов.

В субботу, 1 ноября, погода в Ленинградской области порадует любителей пасмурных дней. Атмосферное давление начнёт повышаться, а ветра подуют с восточной стороны, их скорость составит от 2 до 7 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до диапазона от +1 до +6 градусов Цельсия, а днем значения достигнут отметки от +3 до +8 градусов.

Практически на всей территории региона пройдут незначительные дожди. Вечером вероятность осадков увеличится, возможна морось и умеренные дожди. Кроме того, не исключено образование туман.

Ранее мы сообщили о том, что облачность и небольшие дожди ожидаются в Петербурге в пятницу.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"