Облачность и небольшие дожди ожидаются в Петербурге в пятницу
Сегодня, 8:11
Температурный фон ожидается на уровне +6...+8 градусов

В последний день октября Северную столицу ожидает влияние северной части активно развивающегося атлантического циклона, проникающего в центральные районы европейской территории России. Его воздействие приведет к появлению облачности и небольшим осадкам. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон ожидается на уровне +6...+8 градусов, в Ленобласти воздух прогреется до +4...+9 градусов. Восточный ветер усилится до 4-9 м/с.

Показатели атмосферного давления постепенно повысятся, достигнув отметки 759 мм рт. ст., что соответствует норме.

Фото: Piter.TV

