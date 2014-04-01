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В Ленобласти 1 апреля воздух прогреется до +9 градусов
Сегодня, 15:18
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nastya960

В Ленобласти 1 апреля воздух прогреется до +9 градусов

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В течение дня ожидается переменная облачность.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в четверг, 1 апреля, на территории региона ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди, ночью – мокрый снег. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В первый апрельский день ветер западный, северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2, днем +4...+9 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ранее эксперт рассказал, какую погоду ждать петербуржцам этой весной.

Фото: Piter.tv

Теги: весна, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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