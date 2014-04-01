В Ленобласти 1 апреля воздух прогреется до +9 градусов

В течение дня ожидается переменная облачность.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в четверг, 1 апреля, на территории региона ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди, ночью – мокрый снег. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В первый апрельский день ветер западный, северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2, днем +4...+9 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ранее эксперт рассказал, какую погоду ждать петербуржцам этой весной.

Фото: Piter.tv