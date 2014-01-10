В Ленобласти 19 августа пройдут кратковременные дожди

Днём до +22 градусов.

В Ленинградской области во вторник обойдётся без существенных осадков. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем 19 августа ожидается увеличение облачности, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, местами до +14 градусов, днем +17...+22 градуса. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

В Петербурге 19 августа из-за усиления ветра объявили "желтый" уровень опасности.

