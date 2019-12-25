  1. Главная
В Петербурге 19 августа из-за усиления ветра объявили "желтый" уровень опасности
Сегодня, 13:35
nastya960

В прибрежных районах порывы могут достигать 15 м/с.

В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности в связи с ветреной погодой 19 августа. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в городской администрации.

По инфоpмaции Рocгидрометцeнтрa, с 14:00 до 21:00 19 августа на территории Сaнкт‑Петербуpга объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с сильным ветром. В прибрежных районах порывы могут достигать 15 м/с.

Автомобилистов и пешеходов просят проявлять особую осторожность, по возможности избегать приближения к шатким конструкциям, рекламным щитам и старым деревьям.

Фото: Piter.tv

