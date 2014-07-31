В Ленобласти ночью 18 октября может похолодать до -5 градусов

Ночью местами возможен туман.

В Ленинградской области в субботу ожидается переменная облачность и невысокие температурные показатели. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе 18 октября обойдётся без существенных осадков. Ночью местами возможен туман. Ветер переменный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, местами до +2 градусов, днем +3...+8 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

