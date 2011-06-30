В большинстве районов Ленобласти 18 июня пройдут дожди

Днем +17...+22 градуса.

В Ленинградской области в среду, 18 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах возможен туман, днем местами грозы. Ветер западный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днём 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +17...+22 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился, что погоду в Петербурге с 17 июня будут формировать циклоны, ожидаются дожди.

Фото: Piter.tv