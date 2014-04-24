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Погоду в Петербурге с 17 июня будут формировать циклоны, ожидаются дожди
Сегодня, 9:38
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Погоду в Петербурге с 17 июня будут формировать циклоны, ожидаются дожди

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Воздух прогреется до +20 градусов, а 19-20 июня температура составит +16…+18 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие дни. Так, 16 июня над городом много облаков, однако день будет сухим и теплым. Температура воздуха составит до +22…+24 градусов. 

А с 17 июня ситуация поменяется, придут циклоны, днем ожидается небольшой дождь. 

Со среды приходит следующий циклон, и уже в четверг дожди будут более интенсивные и их будет много. Но эти изменения были уже видны на прошлой неделе, о них и предупреждали. 

Александр Колесов, синоптик 

Воздух прогреется до +20 градусов, а 19-20 июня температура составит +16…+18 градусов. После наступит теплый период. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дожди, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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