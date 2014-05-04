В Ленобласти 16 мая пройдут дожди

При этом днем +15...+20 градусов.

В Ленинградской области перед выходными ожидается облачная с прояснениями погода. Такой прогноз дали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 16 мая в 47 регионе местами пройдёт кратковременный дождь. Днем на юге также ожидается небольшой, местами умеренный дождь, на севере без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, местами до 0 градусов, днем +15...+20 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на ближайшие дни. Атмосферный фронт с Псковской области 16 мая дойдет до Северной столицы, но будет это только вечером. Завтра петербуржцы увидят солнце, столбики термометров покажут до +16…+18 градусов.

Фото: unsplash (Christina Rumpf)