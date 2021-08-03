В Ленобласти 16 июля ожидаются дожди и до +27 градусов

Ночью в отдельных районах возможен туман.

В Ленинградской области 16 июля ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ветер ночью переменный слабый, днем западных направлений 3-8 м/с. Ночью в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, у водоемов местами до +17, днём +22...+27 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее синоптик Колесов анонсировал урожайный для грибников год.

Фото: Piter.tv (создано с помощью GigaChat); МЧС