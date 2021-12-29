Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Ленобласти 15 января

В регионе обещают сильный ветер и наледь на дорогах.

Сегодня, 15 января, в Ленобласти ожидается облачная погода. В большинстве районов выпадет небольшой мокрый снег. В некоторых местах возможна метель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Синоптики предупредили местных жителей о порывистом ветре, скорость которого составит 15 м/с. Столбики термометров покажут -4...+1 градусов. В МЧС напомнили о гололедице.

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