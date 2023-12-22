В Ленобласти воскресенье будет морозным и солнечным

В большинстве районов выпадет снег.

В воскресенье, 14 января, в Ленобласти обещают облачную с прояснениями погоду. Ожидаются осадки в виде снега. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Подует южный, юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. На дорогах гололедица.

Ночью температура воздуха опустится до -12...-17 градусов. Местами ударят морозы до -25 градусов. Днем столбики термометров покажут -10...-15 градусов. В некоторых районах обещают до -19 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться.

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Фото: Pxhere