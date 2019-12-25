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Неделя в Ленобласти начнется со снегопада и потепления
Сегодня, 14:04
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Неделя в Ленобласти начнется со снегопада и потепления

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Жители региона наконец увидят солнце.

В понедельник, 13 декабря, в Ленобласти обещают облачную с прояснениями погоду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью выпадут осадки в виде мокрого снега. Днем снегопад продолжится. Подует западный, юго-западный ветер со скоростью 2-7 м/с, к обеду он усилится до 4-9 м/с. В темное время суток температура воздуха составит -1...-6 градусов. Днем потеплеет до -4...+1 градусов. 

Дороги покроются льдом. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее на Piter.tv сообщили, что ледяные дожди и снег придут в Петербург 12 декабря.

Фото: Pexels

Теги: погода ленобласть, потепление, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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