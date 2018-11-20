Ледяные дожди и снег придут в Петербург 12 декабря

Под влиянием атмосферного фронта в городе потеплеет.

Сегодня, 12 декабря, в Северной столице ожидается пасмурная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем аккаунте в Instagram.

Небо затянет плотными облаками, в первой половине дня выпадет снег. К обеду в Петербурге начнутся ледяные дожди. Дороги покроются льдом. Столбики термометров покажут -2...-4 градусов, подует юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.

В Ленобласти в это время потеплеет до -1...-6 градусов. Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст., что значительно выше нормы. Кроме того, синоптики обещают жителям региона слякоть и гололедицу.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге активист нарядился в Деда Мороза и привез подарок для горожан.

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