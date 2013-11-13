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В Ленобласти 12 декабря обещают слякоть, потепление и гололедицу
Сегодня, 13:50
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В Ленобласти 12 декабря обещают слякоть, потепление и гололедицу

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Столбики термометров покажут -2...-7 градусов.

В воскресенье, 12 декабря, в Ленобласти ожидается облачная и снежная погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Небо затянет плотными облаками. Ночью пройдет дождь, а утром выпадет мокрый снег. На дорогах образуется лед. Подует юго-восточный ветер со скоростью 8-13 м/с, к обеду он стихнет до 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит -2...-7 градусов. Но в некоторых восточных районах региона столбики термометров покажут -11...-16 градусов. 

Ранее на Piter.tv сообщили, как менялась среднесуточная температура в Петербурге за последние три года.

Фото: Pexels

Теги: мчс сообщает, погода ленобласть, природа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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