В Ленобласти 12 декабря обещают слякоть, потепление и гололедицу

Столбики термометров покажут -2...-7 градусов.

В воскресенье, 12 декабря, в Ленобласти ожидается облачная и снежная погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Небо затянет плотными облаками. Ночью пройдет дождь, а утром выпадет мокрый снег. На дорогах образуется лед. Подует юго-восточный ветер со скоростью 8-13 м/с, к обеду он стихнет до 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит -2...-7 градусов. Но в некоторых восточных районах региона столбики термометров покажут -11...-16 градусов.

Ранее на Piter.tv сообщили, как менялась среднесуточная температура в Петербурге за последние три года.

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