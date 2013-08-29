В Петербурге активист нарядился в Деда Мороза и привез подарок для горожан

В праздничной коробке, по словам автора поста, находился "новый губернатор".

Накануне, 11 декабря, житель Петербурга нарядился в костюм Деда Мороза и организовал одиночный перформанс. Он прошел по городу с санями, на которых вез подарок для всех жителей Северной столицы. На коробке была записка "Любимому городу на Новый год везу нового губернатора". Видео с прогулки активиста опубликовали в группе "Калининский район#Бакан" в социальной сети "ВКонтакте".

Начал свой путь сказочный герой со станции метро "Парнас". Пешком он добрался до исторического центра города, откуда бодро дошел до Смольного.

В Сети пользователи с юмором отреагировали на перформанс. Некоторые обеспокоились за судьбу "Деда Мороза", подумав, что его задержали стражи порядка.

Ранее на Piter.tv сообщили, как письма губернатора спровоцировали в Петербурге "муниципальный каннибализм".

Видео: ВКонтакте, "Калининский район#Бакан"