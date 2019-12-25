В Ленобласти 12 июля ожидается знойная погода

Местами в регионе пройдут кратковременные дожди. Аномальная жара сохранится.

В Ленобласти понедельник, 12 июля, обещает быть жарким и солнечным. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем синоптики обещают переменную облачность. Пройдут небольшие осадки. Подует северо-западный ветер со скоростью 2-7 м/с, но днем он усилится до 9 м/с. Столбики термометров покажут +17...+22 градуса в темное время суток и +27...+32 днем. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ближайшие дни не стоит ждать прохлады в Петербурге.

Фото: Pexels (Jonathan Petersson)