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В Ленобласти 12 июля ожидается знойная погода
Сегодня, 15:15
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В Ленобласти 12 июля ожидается знойная погода

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Местами в регионе пройдут кратковременные дожди. Аномальная жара сохранится.

В Ленобласти понедельник, 12 июля, обещает быть жарким и солнечным. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем синоптики обещают переменную облачность. Пройдут небольшие осадки. Подует северо-западный ветер со скоростью 2-7 м/с, но днем он усилится до 9 м/с. Столбики термометров покажут +17...+22 градуса в темное время суток и +27...+32 днем. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ближайшие дни не стоит ждать прохлады в Петербурге. 

Фото: Pexels (Jonathan Petersson)

 

Теги: жра в ленобласти, погода ленобласть, прогноз мчс
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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