В Ленобласти 12 августа в большинстве районов пройдут дожди
Сегодня, 15:23
64
nastya960

Днём до +24 градусов.

В Ленинградской области во вторник днём ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 11 августа местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, днем при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, местами до +16 градусов, днем +19...+24 градуса. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В Петербурге 11 августа объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за возможной грозы.

Фото: unsplash (Sonia Kardash)

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Погода,

