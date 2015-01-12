В Петербурге 11 августа объявили "желтый" уровень погодной опасности

В городе возможна гроза.

По информации Рocгидрометцeнтрa, с 13:00 до 23:00 11 августа на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с грозой. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в администрации города.

"Желтый" – второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал, что в течение этой недели в атмосфере не будет существенных перестроек, поэтому Северная столица остаётся в летней погоде.

Фото: Piter.tv