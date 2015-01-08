Петербург на этой неделе останется в летней погоде

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал, что в течение этой недели в атмосфере не будет существенных перестроек, поэтому Северная столица остаётся в летней погоде.
И хотя облаков достаточно, солнце будет показываться, а осадки местами пройдут, но их достаточно мало.
Александр Колесов, синоптик
Фон дневной температуры воздуха в Петербурге в первой половине недели +20…+22 градуса, во второй половине недели +24…+26 градусов.
Погода, конечно, отличная, но дождей бы надо. Очень сухо везде.
Александр Колесов, синоптик
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все