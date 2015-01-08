Петербург на этой неделе останется в летней погоде

Во второй половине недели ожидается +24..+26 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал, что в течение этой недели в атмосфере не будет существенных перестроек, поэтому Северная столица остаётся в летней погоде.

И хотя облаков достаточно, солнце будет показываться, а осадки местами пройдут, но их достаточно мало. Александр Колесов, синоптик

Фон дневной температуры воздуха в Петербурге в первой половине недели +20…+22 градуса, во второй половине недели +24…+26 градусов.

Погода, конечно, отличная, но дождей бы надо. Очень сухо везде. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.tv