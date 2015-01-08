  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург на этой неделе останется в летней погоде
Сегодня, 9:40
154
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург на этой неделе останется в летней погоде

0 0

Во второй половине недели ожидается +24..+26 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал, что в течение этой недели в атмосфере не будет существенных перестроек, поэтому Северная столица остаётся в летней погоде. 

И хотя облаков достаточно, солнце будет показываться, а осадки местами пройдут, но их достаточно мало.

Александр Колесов, синоптик

Фон дневной температуры воздуха в Петербурге в первой половине недели +20…+22 градуса, во второй половине недели +24…+26 градусов.

Погода, конечно, отличная, но дождей бы надо. Очень сухо везде.

Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.tv

 

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии