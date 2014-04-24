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Во вторник в Ленобласти будет жарко и солнечно
Сегодня, 14:25
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kraratau27

Во вторник в Ленобласти будет жарко и солнечно

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Наконец-то жители региона смогут выйти на улицу без зонтов. Температура воздуха поднимется до 25 градусов.

Во вторник, 11 мая, в Ленобласти погода порадует местных жителей теплом и отсутствием осадков. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 10 мая.

Днем ожидается небольшая облачность. Но синоптики обещают, что в светлое время суток дождя не будет. Температура воздуха ночью составит +6...+11 градусов, но днем станет жарко - термометры покажут +20...+25 градусов. У водоемов жители смогут насладиться прохладой: здесь температура будет не выше 15 градусов. Подует южный ветер со скоростью 8-13 м/с. Атмосферное давление слабо повысится.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в понедельник начался старт потепления в Петербурге. 

Фото: pixabay

Теги: 11 мая, ленобласть, погода
Категории: Новости Ленинградской области, Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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