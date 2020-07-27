В понедельник начался старт потепления в Петербурге

В город пришел теплый атмосферный фронт. Пройдут небольшие дожди.

Сегодня, 10 мая, погоду в Северной столице будет определять теплый атмосферный фронт. Небо города затянет облаками, ожидаются небольшие осадки. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Петербурге начнется потепление. Температура воздуха поднимется о +17...+19 градусов. Подует южный ветер, его порывы будут достигать 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Ленобласть тоже похвастается хорошей погодой. Здесь воздух прогреется до +15...+20 градусов. Местами брызнет дождь.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти планируют построить бесплатные фитнес-парки. Согласно задумке инициаторов, в каждом парке установят тренажеры отечественных производителей.

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