В Ленобласти планируют построить бесплатные фитнес-парки

Национальное фитнес-сообщество ведет переговоры о создании фитнес-парков для жителей Ленобласти

Власти Ленинградской области обсуждают инициативу строительства на территории региона бесплатных фитнес-парков, оснащенных профессиональными тренажерами и открытых для свободного посещения. Идею создания фитнес-парков продвигает Национальное фитнес-сообщество, и первая подобная площадка начнет работать в Саратове уже с июня. В дальнейшем представители сообщества планируют воплотить свою идею во всех уголках страны.

Каждый парк предполагается оборудовать тренажерами отечественных производителей, площадь площадки позволит единовременно заниматься сорока пяти посетителям - то есть, в течение дня на ней смогут потренироваться более 400 человек. Это поможет многим жителям российских регионов заниматься спортом регулярно поблизости от дома. Стоимость одной подобной площадки авторы проекта оценивают от двух до пяти миллионов рублей, в зависимости от масштабов проекта в целом. Все они будут возводиться на деньги частных инвесторов.

Ранее закон о налоговом вычете за фитнес был принят Госдумой.

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