В Ленобласти 11 июля сохранится дождливая и теплая погода

Воздух прогреется до +20...+25 градусов.

В понедельник, 11 июля, синоптики обещают осадки на территории Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов пройдет гроза. Местами возможны ливни. Ночью ветер подует со скоростью 1-6 м/с. Днем порывы будут достигать 3-8 м/с, но при грозе 12-14 м/с.

Воздух прогреется до +20...+25 градусов. На востоке столбики термометров покажут +28 градусов.

Ранее на Piter.tv: "желтый" уровень погодной опасности до 9 вечера будет действовать 10 июля.

Фото: Pexels, пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти