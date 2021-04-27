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В Ленобласти 11 июля сохранится дождливая и теплая погода
Сегодня, 19:27
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В Ленобласти 11 июля сохранится дождливая и теплая погода

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Воздух прогреется до  +20...+25 градусов.

В понедельник, 11 июля, синоптики обещают осадки на территории Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на  ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов пройдет гроза. Местами возможны ливни. Ночью ветер подует со скоростью 1-6 м/с. Днем порывы будут достигать 3-8 м/с, но при грозе 12-14 м/с. 

Воздух прогреется до  +20...+25 градусов. На востоке столбики термометров покажут +28 градусов. 

Ранее на Piter.tv: "желтый" уровень погодной опасности до 9 вечера будет действовать 10 июля.

Фото: Pexels, пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти

Теги: ленобласть, погода, прогноз
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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