В Ленобласти 11 февраля местами пройдёт снег

Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман.

В Ленинградской области во вторник, 11 февраля, ожидаются облачная с прояснениями погода и небольшой мороз. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами в регионе пройдёт небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер западных направлений 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем 0...-5 граудусов. На дорогах местами гололедица.

МЧС предупредило петербуржцев о тумане и гололедице 11 февраля.

Фото: МЧС; Piter.tv