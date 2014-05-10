В Ленобласти 10 сентября ожидается до +26 градусов

Ночью местами возможен туман.

В Ленинградской области в середине недели ожидается переменная облачность. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе 10 сентября ожидается без осадков. Ночью местами возможен туман. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, местами до +4 градусов, днем +21...+26 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

В Северной столице продолжается удивительно стабильная погода. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, сейчас над городом держится зона ясного неба, и облака обходят его стороной.

Фото: Piter.tv