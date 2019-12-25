В субботу в Ленобласти ожидается усиление ветра и дожди

Температура воздуха в ночной период опустится до диапазона +3...+8°C, а днем повысится до +6...+11°C.

В ночь на 11 октября в Ленинградской области сохранится переменная облачность с небольшими перерывами ясного неба. Такие прогнозы представили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Вечером и рано утром на большей части региона пройдёт слабый, иногда умеренно ощутимый дождь. Утро будет омрачено появлением туманных участков, днем небо снова накроют дождевые облака.

В ночное время преобладающее направление ветра изменится на юго-западное и западное, а его сила достигнет 5–10 метров в секунду. Днем воздушный поток повернется на север-запад, усиливаясь до скорости 7–12 метров в секунду. Местами на западной территории области ожидаются резкие порывы ветра, достигающие 15 метров в секунду.

Температура воздуха в ночной период опустится до диапазона +3...+8°C, а днем повысится до +6...+11°C. Прогнозируется постепенное снижение атмосферного давления.

Ранее мы сообщили о том, что рабочая неделя в Петербурге завершится облачной погодой и дождями.

Фото: Pxhere